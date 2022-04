Stuart Staples von den Tindersticks will entdecken, was in ihm steckt

Doch mit dem Erfolg kamen auch Probleme. Das, was vorher Hobby und Spaß war, war zum Job geworden. „Anfangs hatten wir diese Träume, was wir mit der Band erreichen wollten. Als wir das hatten, hat sich alles geändert. Wir wurden Väter, hatten andere Verpflichtungen und Prioritäten und kamen in eine kreative Sackgasse.“

Deshalb widmete sich Staples damals einer Solo-Karriere, wollte so herausfinden, was er noch von der Musik wollte und was sie ihm noch geben konnte. Und er begann, Musik für die Filme von Claire Denis zu schreiben.