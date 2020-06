Struppeck: "Musical ist aufregend & vital"

Er hat sich vor zehn Jahren die Story zu "Ich war noch niemals in New York" ausgedacht und für die Welturaufführung in Hamburg mit Gabriel Barylli das Buch geschrieben. Für Christian Struppeck, neuer Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), "war Wien als Musicalstadt immer etwas Besonderes". Hier hat er auch studiert. Hier wurde das Musical von Udo Jürgens nach 600 Vorstellungen gerade erst abgesetzt. Struppeck: "Wir wollen auch wieder etwas Neues präsentieren."

Das Neue ist freilich altbekannt: "Elisabeth" hat am 5. 9. im Raimund Theater Premiere. In der "Jubiläumsfassung" mit Harry Kupfer als Regisseur und Hans Schavernoch als Bühnenbildner wie vor 20 Jahren.

Warum scheut man beim Musical so oft das Risiko einer Neuinterpretation? "Ein Musical auf die Bühne zu bringen, ist finanziell und künstlerisch ein Riesenaufwand. Da wird jahrelang daran gearbeitet. Das kostet unheimlich viel Geld", sagt Struppeck. "Und hat man das Kamel durch das Nadelöhr gebracht, ist es schon sensationell, wenn einem ein großer Hit gelingt, wenn ein Stück funktioniert."

Bei "Elisabeth" – dem mit mehr als 8,5 Millionen Besuchern in elf Ländern erfolg­reichsten deutschsprachigen Musical – hat man sich bewusst für die Originalproduktion entschieden.

In New York wird manches wie zuletzt "Sister Act" länger am Spielplan gehalten, weil die Etikette "Broadway-Produkion" anderswo als Werbung dient. Struppeck: "Eine Show am Broadway ist sicher auch eine Marke. Und je länger die Show läuft, umso mehr Glanz fällt auf den Titel. Das ist schon ein Glamour-Faktor für die Produzenten dort."