Strom aus: "Frau ohne Schatten" blieb im Dunkeln

Die Spannung war aber ohnehin groß: Mit Robert Dean Smith (Kaiser), Wolfgang Koch (Färber), Evelyn Herlitzius (Frau des Färbers) und Welser-Möst am Pult ist die Wiederaufnahme überaus vielversprechend. Und für Adrianne Pieczonka (Kaiserin) kam während der Proben folgerichtig Premierenstimmung auf, wie sie im KURIER-Gespräch schildert. Die von manchen Kritikern geschmähte Inszenierung von Robert Carsen gefällt der sympathischen Kanadierin, die dem Wiener Publikum seit ihrem Debüt an der Volksoper 1989 verbunden ist: "Man hat mich gewarnt, dass die Regie problematisch ist. Ich kam mit einigen Fragezeichen her. Aber ich finde sie sehr gut! Jeder Mensch hat auch eine Schattenseite. Carsen zeigt das. Das ist sehr interessant."

Die Rolle der Kaiserin kommt ihr entgegen: "Ich liebe Strauss, er hat wunderbar für so eine Sopranstimme wie meine geschrieben. Aber er war ein bisschen gemein zu den Tenören", sagt Pieczonka und lacht.

Derzeit arbeitet sie an Verdi-Partien, um die Stimme zu rüsten. Denn im Herbst 2014 will sie erstmals als Aida auf der Bühne stehen. Pieczonka ist bedacht darauf, ihrer Stimme Zeit zu geben. "Ich bin ein alter Hase, ich fing hier vor fast 25 Jahren an. Und es ist ein guter Meilenstein, dass ich noch hier bin. Viele Sängerinnen meines Alters sind ausgebrannt. Auch ich hatte eine Phase nah am Burn-out." Der Marketing-Druck ist heute größer: Viele junge Sänger "wollen über Nacht ein Star werden wie bei ,Pop Idol‘. Das hat oft böse Folgen." Pieczonka selbst hat neue Kraft gefunden. Und ist "positiv und dankbar" für ihren Beruf.