Streit um Schiele-Gemälde beigelegt

Dass "Häuser am Meer" ein von den Nazis geraubtes Werk war, steht seit Langem fest – Rudolf Leopold selbst hatte in seinem Schiele-Werkkatalog 1972 Jenny Steiner als Vorbesitzerin genannt, sagte aber, er habe erst 1998 von deren Verfolgung erfahren.

Die IKG und auch Anwalt Alfred Noll, der Steiners in Wien lebende Enkelin vertritt, pochten auf Rückgabe. Auch die sogenannte Michalek-Kommission bestätigte 2010, dass das Bild nach Maßgabe des Kunstrückgabegesetzes zurückzugeben sei. Doch die Leopold-Stiftung unterliegt diesem Gesetz nicht.



Im Frühjahr 2011 willigte die hoch betagte Enkelin Steiners in einen Vergleich ein: Sie erhielt fünf Millionen US-Dollar für ihren Drittel-Anteil am Werk.

Vereinbart wurde damals auch, dass "alle Erbengruppen gleich behandelt werden". Im Fall einer höheren Zahlung an die verbliebenen zwei Erbengruppen würde also auch die Enkelin noch Geld bekommen. Die Stiftungsvorstände und Anwalt Noll schwiegen dazu beredt.

Als letzter Stolperstein kam zuletzt noch eine Erklärung ins Spiel, in der die Beteiligten die Einigung als "fair und gerecht" bezeichnen sollten. Die Erben verweigerten die Unterschrift. Nun fehlt die Erklärung, statt dessen steht im Vertrag, dass "alle rechtlichen, wirtschaftlichen und ethisch-moralischen Ansprüche" (...) "endgültig und zur Gänze abgegolten, bereinigt und erfüllt sind".

Das Leopold Museum hat somit Rechtssicherheit – und kann seine Depots nach verkaufbaren Werken durchforsten.