Klassische Kunst als feinster Gassenhauer

Auf der eigens gestalteten Webseite ruft Casiabianca Kunstbegeisterte dazu auf, es ihm gleich zu tun. "Damit die Museen wieder zu den Menschen kommen", und umgekehrt "die Menschen wieder ins Museum", hofft der Franzose. Auf www.outings-project.org hat er eine eigene Anleitung hochgeladen, wie man aus den Gemälden echte Stencils, so heißen die vorgefertigten Schablonen, bastelt, sie ausschneidet und damit seine Stadt behübschen kann.

Ob in New York, Portland, Paris, Frankfurt oder Dijon, in zumindest 22 Städten weltweit prangen bereits klassische Kunstwerke aus den örtlichen Museen an den Hauswänden, lugen unter Brücken hervor oder kauern sich versteckt in verlassenen Hinterhöfen.

Und auch wenn sich in Warschau sogar ein Museums-Direktor an der (PR-)Aktion beteiligte, ein Hauch Guerilla-Flair umweht das Projekt doch. Street Art mag es durch seinen bekanntesten Proponenten Banksy längst ins Museum geschafft haben, der umgekehrte Weg ist aber noch immer ein Wagnis. Das zeigt auch die Tatsache, dass die meisten Teilnehmer an der Aktion anonym bleiben wollen. Leider bleiben auch die Künstler der ursprünglichen Gemälde auf der Webseite, wo die Bilder gesammelt, kartografiert und geteilt werden, unerwähnt - der einzige Wermutstropfen eines ansonsten durch und durch gelungenen Projekts.

www.juliendecasabianca.com

www.outings-project.org