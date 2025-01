© Courtesy of NetflixEleven muss es zum Schluss wieder richten: Millie Bobbie Brown, hier in der vierten Staffel von "Stranger Things"

Wer sich immer schon gefragt hat, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Pennywise zu einem mörderischen Gruselclown geworden ist, wie man sich vor „Game of Thrones“ in Westeros die Köpfe eingeschlagen hat und was passiert ist, bevor sich Sigourney Weaver mit ihrer Mannschaft samt Katze ins Raumschiff gesetzt hat, hat heuer Glück. Denn zu all diesen Popkulturphänomenen gibt es 2025 eine Prequel-Serie. „It: Welcome to Derry“ spielt vor den beiden (jüngeren) „Es“-Filmen, Bill Skarsgard spielt wieder den Horrorclown, wenngleich PR-Bilder ein Kleinkind mit der bekannten Fratze zeigen. (Sky). „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist nach „House of The Dragon“ bereits die zweite Prequelserie zu „Game of Thrones“. Es geht um einen (wenig angesehenen) Heckenritter, der sich als richtiger Ritter ausgibt, sein Knappe muss ihn dauernd aus irgendeiner Bredouille retten (Sky, zweite Jahreshälfte). In „Alien: Earth“ wiederum geht es um die Herstellung von lebensechten Androiden und einem abgestürzten Flugobjekt unbekannter Herkunft, das das Schicksal der Erde bedroht. (Disney+)

© Warner Bill Skarsgard als Clown Pennywise

Bestatter und Untote

Auch irgendwie ein Prequel ist eine Amazon-Produktion aus Österreich: „Dinner for Five“ erzählt die Vorgeschichte des Silvesterklassikers „Dinner for One“. Wer waren denn eigentlich Mr. Winterbottom oder Admiral von Schneider? Nun, sie waren alle Heiratskandidaten von Miss Sophie. Und einer dieser Bewerber wird im Auswahlprozess ermordet... Österreich hat noch eine weitere Serie bei Amazon am Start: „Drunter und drüber“ vereint die „Der Pass“-Protagonisten Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch, diesmal im komödiantischen Bestatter-Umfeld.

© Jojo Whilden/Netflix Robert de Niro als Ex-Präsident in "Zero Day"

Prominent besetzt ist die Verschwörungstheoretiker-Serie „Zero Day“ mit unter anderem Robert de Niro und Angela Bassett (ab 20.2., Netflix). De Niro spielt darin den ehemaligen US-Präsidenten George Mullen, der nach einem globalen Cyber-Angriff aus dem Ruhestand zurückkehrt.

© Showtime Dexter Morgan ist schon wieder nicht tot

Ein bekanntes Gesicht sieht man auch in „Dexter: Resurrection“: Wie schon in der derzeit laufenden Serie „Dexter: Original Sin“ verraten wurde, ist der „anständige“ Serienkiller Dexter Morgan schon wieder nicht gestorben, als das alle gedacht haben (beim Finale von „Dexter: New Blood“). Michael C. Hall zelebriert die Rollenreprise im Sommer, hoffentlich behält man den Überblick über die Dexter-Serien (beide Serien Paramount+).

Ein tatsächlich überraschendes Comeback feiert „Malcolm mittendrin“. Frankie Muniz, der sich aus dem Schauspielberuf verabschiedet hatte und Rennfahrer wurde, übernimmt wieder seine Paraderolle – allerdings als Erwachsener. „Mutter“ Jane Kaczmarek sagte bereits, sie freut sich, „endlich wieder dieses Kind anschreien zu können.“ (Disney+)

„Stranger Things“endet

© COURTESY OF NETFLIX Wednesday Addams (Jenna Ortega) kehrt mitsamt eiskaltem Händchen wieder

Ein Wiedersehen gibt es mit dem menschlichen Lügendetektor Natasha Lyonne in der fabulösen Serie „Poker Face“ (Sky) und mit der Horror-Teenagerin Wednesday Addams in der Hitserie „Wednesday“ (Netflix). Neue Folgen gibt es zudem von einer der besten Serien 2023, der Videospielverfilmung „The Last of Us“ (April, Sky), von „The Witcher“ (nun mit Liam Hemsworth statt Henry Cavill, Netflix) und von der unterhaltsamen Enterprise-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ (erste Jahreshälfte, Paramount+). Auch die mitunter von der Realität überholte Dystopie-Satire „Black Mirror“ hat seit langem wieder neue Folgen produziert (Netflix). Vom Weltuntergang entspannen kann man sich bei der dritten Staffel von „Sex and the City“-Nachfolger „And just like that...“ (Sky).

Die Freude über das Wiedersehen ist bei den neuen Staffeln von „Handmaid’s Tale“ und „Stranger Things“ getrübt. Da heißt es nämlich gleichzeitig Abschied nehmen. In „Stranger Things“, der Horrorserie, die mit 80er-Retrogefühlen so geschickt spielte, dass sie bei ihrem Start 2016 Netflix Millionen Abos brachte, wird in acht spielfilmlangen Folgen die letzte Schlacht gegen „Upside Down“ und Bösewicht Vecna schlagen (wahrscheinlich Sommer, Netflix).

Und Krimileser können sich auf eine neue Serie über das Cold-Case-Dezernat von Jussi Adler Olsen („Department Q“, Netflix) freuen.