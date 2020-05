"Stomp" in Wien: Die Welt als Trommelfeuer

Vom satten Plop bis zum subtilen Rrrrrratsch über den sandigen Holzboden: Seit 1991 rattert „ Stomp“ um den Globus und gastiert jetzt wieder im MuseumsQuartier (bis 12. 2.) mit dem ganzen Spektakelspektrum vom ersten Besenstreich bis zum Furioso beim Finale.

Zwei Damen und sechs Herren in abgerissener Arbeitskleidung bearbeiten abwechselnd Besenstile und Blechkübel, Küchenspülen und Mülltonnen, Feuerzeuge und Tageszeitungen, Klappsessel und Radkappen in der zur Schau getragenen Attitüde: Wir sind cool, und das ist gut so.

Wenn sie in der Show ohne Melodien und ohne Texte kehren, rascheln, trommeln, mit den Fingern schnippen, steppen, stampfen, plantschen und klatschen, wird die scheinbar grenzenlose Freiheit des Taktgefühls zelebriert.