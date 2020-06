Sting live: Statt Hits das große Gähnen

Die drücken die Stimmung im Gasometer schnell in den Keller. Man hat das Gefühl, dass Sting dabei melodisch nur Klischees drischt – die eigenen zwar, aber trotzdem ist das in diesem Übermaß langweilig. Songs wie "Sacred Love" und "Ghost Story" fehlt es an Dringlichkeit – sowohl in ihrer Substanz als auch in der hier so routinierten Interpretation.

Ein wenig hilft es, dass der 60-Jährige mit Gitarrist Dominic Miller und Drummer Vinnie Colaiuta zwei versierte Musiker in der Band hat. Sie liefern die zauberhaften Momente des Konzertes, wenn sie mit Sting – an seinem Bass ebenso souverän – im Trio spielen. Doch kaum setzen die Geigen ein, klingt es chaotisch und zerfahren. Ihr Klang fügt sich nicht in jenen der Basis-Rockband ein, tut sich stattdessen aufdringlich hervor, und das noch dazu in jedem Song. Am Ende kommen mit "Message In A Bottle" und "Every Breath You Take" doch noch ein paar Hits und mit ihnen etwas Stimmung auf. Den rundum enttäuschenden Eindruck der zwei Stunden davor kann das aber auch nicht mehr wett machen.

KURIER-Wertung: ** von *****