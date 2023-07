Sting in Wien: Ein nicht perfektes, aber spaßgeladenes Hitfeuerwerk

Von Anfang an ist nicht alles perfekt beim Sting-Konzert in der Wiener Stadthalle. Es gibt nur Sitzplätze, die aber gleich massiv stören, weil der 71-Jährige mit Hits wie „Message In A Bottle“, „Englishman In New York“ und „Every Little Thing She Does Is Magic“, einem Klassiker seiner Band Police, loslegt.

Gut, die Sessel kann man ignorieren, aufstehen und sich bewegen, so wie es die fröhliche, aufbauende Musik kommandiert. Viel schwerer zu ignorieren ist aber der Sound, der in den Höhen gefährlich kreischt und keine gelungene Balance zwischen den einzelnen Instrumenten findet. Aber auch die eigentlich hervorragende Band klingt in dieser Anfangsphase irgendwie wie eine rostige Maschine, die erst warmlaufen muss.