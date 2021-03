Sting als Kollaborateur: Von faszinierend bis kitschig

Was dabei schnell klar wird: Der 69-Jährige, der Musiklehrer war und in Jazzclubs spielte, bevor er als Bassist von Police und danach mit Solo-Klassikern wie „Englishman in New York“ und „Desert Rose“ (hier mit dem Raï-Musiker Cheb Mami interpretiert) zum Weltstar wurde, ist am besten, wenn er sich von Pop-Konventionen entfernt und dem Jazz oder Weltmusik annähert. Denn Songs wie „A Little Something“ mit Melody Gardot, oder „My Funny Valentine“ mit dem Jazz-Trompeter Chris Botti sind Höhepunkte von „Duets“, die mit ihrer dichten Atmosphäre den Hörer augenblicklich in den Bann ziehen.

Seine Songs können aber auch in Kitsch abrutschen, was „Fragile“ zeigt. Der Balladen-Klassiker, der im Original seine Kraft aus der rauchigen Interpretation von Sting bezog, die die besungene Zerbrechlichkeit eindrucksvoll spürbar machte, wird hier von Julio Iglesias interpretiert, dessen Timbre dafür zu süßlich ist.