Stewart Copeland: "Heute darf die verrückteste Musik passieren"

Gerade hat das 66-jährige Energiebündel die Eröffnungsrede des letzten Tages des Festivals gehalten und über all die vielen Veränderungen im Musikbusiness referiert, die er in seiner Karriere erlebt hat. Der Tatsache, dass heute jeder Musik machen kann, kann Copeland aber auch sehr viel abgewinnen: „Damals als wir mit Police begannen, kam an die Öffentlichkeit, was Chefs einer Plattenfirma aussuchten. Sie entschieden, was wir hören sollten und durften. Heute kann man alles hören, was Jugendliche in ihren Schlafzimmern am Laptop zusammenbasteln. Das ist großartig für die Kultur und die Musik-Szene. Denn es gibt so eine Vielfalt, so eine große Auswahl und alle Möglichkeiten, dass dass die verrückteste Musik passieren darf und kann.“