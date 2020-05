Stermann: "Bin hauptberuflich Deutscher"

Sie beschreiben in Ihrem Buch das Österreich, in das sie vor 23 Jahren kamen, wie eine fremde Welt. Wie war es für Sie?

Es war tatsächlich fremd. Es gab auch ein anderes Licht als in Westdeutschland. Leute, die mich damals besucht haben, meinten, das ist wie in einem alten Film, nicht so richtig gut ausgeleuchtet. Das war ja Ende der Achtziger Jahre - bevor Wien so wach, cool und schick wurde, wie heute. Wenn du damals um Sonntag nach zwei was essen wolltest, ging das nicht - weil nichts offen hatte. Man konnte kaum im Freien sitzen. Am Naschmarkt gab es nur ein Lokal. Und Wien war ja wirklich das Ende vom Westen - eine Sackgasse. Auf der Durchreise ist hier niemand vorbeigekommen. Die Leute hatten auch so was aus der Zeit Gefallenes. Ich hatte das Gefühl, dass hier nur merkwürdige Leute herumlaufen - vielleicht lag's auch daran, dass ich von Düsseldorf in eine Großstadt kam. Viele laut vor sich Hinschimpfende, merkwürdig frisierte Leute - komisches Gewand bei den älteren Leuten. Mir hat auch ein ORF-Techniker erzählt, dass man damals nach München gefahren ist, um zu schauen, wie's im Westen aussieht. Auch die Mariahilferstraße sah noch ganz anders aus. Es gab nur das Herzmansky. Und im Fernsehen gab es auch nur FS1 und FS2.



Es gab auch noch keinen Jugend-Radiosender ...

Stimmt, FM4 gab's auch nicht. Es gab nur "Hochkultur". Die Arena-Besetzung lag gar nicht so lange zurück. Viele sagen ja, das war das erste Aufflackern von Jugendkultur. 1987 war das alles im sanften Aufbruch.



Die Arena-Besetzung wird ja oft als verspätetes 1968 bezeichnet...

Ich würde auch meinen, dass diese ganze Waldheim-Geschichte das verspätete 1968 war. Plötzlich hat dieses Land diskutiert, sich mit sich selbst beschäftigt.



Das war eigentliche eine spannende Zeit, in der Sie nach Wien gekommen sind ...

Es war irre aufregend! Wenn du U-Bahn gefahren bist, bist du überall auf Menschengruppen gestoßen, die diskutiert haben, sich angebrüllt haben: "Hitler hat soviele getötet, Stalin hat soviele getötet …"



Haben Sie diese Veränderung damals schon von Deutschland aus beobachtet?

Ich bin vollkommen ins Dunkle gefahren. Ich wusste gar nicht, wer Waldheim ist. Man kannte aus den Medien vorher nur Kreisky.



Im Zuge der Waldheim-Affäre kam man darauf, da gibt es auch ein "Da Draußen"...

Davor war natürlich Córdoba wichtig für eine Art Nationsfindung - auch als Abgrenzung zu Deutschland. Und dann kam Waldheim. Staatsvertrag-Cordoba-Waldheim: Das waren so die drei Dinge, die das moderne Österreich, glaube ich, heute ausmachen.



Während " Córdoba" für das Ausland allerdings bedeutungslos war, wurde Waldheim stark von außen wahrgenommen ...

Das Ausland hat Österreich dann gezwungen, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Auch bei Schwarz-Blau war das noch einmal feststellbar: Dass man unter Beobachtung steht, sich rechtfertigen muss, nicht alles zulassen kann.



Sie zitieren im Buch aus Wahlplakaten der FPÖ. Haben Sie da nicht gezögert, ob das romantauglich ist..?

Ich mag das grundsätzlich an Romanen, wenn z.B. die Straßennamen stimmen und nicht erfunden sind. Ich fand es auch wichtig, die Plakate zu benennen. Denn seit ich in Österreich bin, gibt es diese sehr expliziten Plakate der FPÖ. Das wird auch in zwanzig Jahren noch stimmen, schätze ich. Populisten wie Strache wird es immer geben. Daher finde ich nicht, dass das zu tagespolitisch ist. Ich habe auch zwanzig Jahre Zeitgeschichte in Österreich abgebildet.



Sie sind ja in Österreich teilweise schlecht behandelt worden, wie man im Buch liest ...

Ich finde, in Österreich gibt es hinter diesem 'Schiach-Reden' auch etwas Sympathisches. Du spürst, das ist eine Art von Kommunikation, hinter der noch etwas anderes steckt. In Wien ist das ein herzliches Schimpfen, meistens zumindest, nicht nur grauslich. Damals gab es auch kaum Deutsche in Wien. Daher bin ich deutlich besser aufgenommen worden als es heute bei den Deutschen ist. Damals war es nicht so schrecklich ...



... nicht so schrecklich, ein Deutscher zu sein?

Na ja, damals war Wien nicht so überflutet von Deutschen, wie heute. Auf der anderen Seite gab es noch größere Vorurteile gegenüber Deutschen. Heute haben die Österreicher ja resigniert. Jeder Junge schaut ProSieben und RTL, die wachsen ja quasi schon 'bundesdeutsch' auf. Also, Dieter Bohlen ist für die sicher berühmter als "Helden von morgen"- Moderatoren.



Geht da was verloren an Sprache?

Ja, ganz sicher. Meine Tochter und ihre Freunde reden total "deutsch". Wenn die Dialekt reden, klingt es total albern. Das kann ich schon besser. Innerhalb des Gürtels reden die Kinder alle hochdeutsch. Draußen - wenn du Floridsdorfer Kids triffst, dann reden die schon stärker Dialekt. Aber das klassische Wienerisch ist deutlich zurückgegangen.