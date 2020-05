Stephen King: Rettungsversuch für JFK

So geht Stephen Kings "Der Anschlag", der ab kommenden Montag stapelweise in Buchhandlungen liegen wird. Die New York Times hatte "11/22/63" (Originaltitel) unter die besten fünf Romane des vergangenen Jahres gewählt. Mag übertrieben sein, aber Packenderes war nicht zu bekommen. Obwohl mehr als 1000 Seiten zu bewältigen sind; obwohl es in der Mitte einen Durchhänger gibt; und obwohl man glauben sollte, dass Zeitreisen ausgedient haben.

Ob es an Kennedy liegt?

"Heute weiß man das nicht mehr so genau: dass sich damals alles geändert hat", sagt Stephen King. "Der 22. November 1963, das war unser 9/11." Und er hat nicht einfach nur spintisiert. Der 64-Jährige – dank seines Horrors der erfolgreichste US-Schriftsteller – hat jahrelang historisches Material gesammelt. Nicht einmal Akne auf der Nase des Attentäters Oswald ist ihm entgangen. Dessen armselige russische Frau Marina Prusakova schon gar nicht (sie lebt noch, wollte mit dem Autor aber lieber nicht sprechen).

Und die 50er-, 60er-Jahre, von denen hat King nicht nur Presleys Musik ins Buch geholt. Sondern auch den Rassismus: Dallas kommt ganz schlecht weg, weil Stephen King nicht vergessen hat, das hier ein wahrer Spuckregen auf demokratische Politiker niedergegangen war.

Nein, "Der Anschlag" folgt nicht einer der vielen Verschwörungstheorien. Für King war Oswald ein selbstherrlicher Einzeltäter.

Und? Hätte es etwas gebracht, wäre John F. Kennedy am Leben geblieben? Hätte Vietnam verhindert werden können? Nicht böse sein, aber: Diese 1000 Seiten lesen sich sehr schnell ...