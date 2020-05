Steirischer Herbst 2011

Dafür stellt der Steirische Herbst u. a. einen eigenen, von der Künstlerin Maruša Sagadin gestalteten Festival-Distrikt in die Grazer Mariahilfer Straße: eine abgeschlossene Kunst-Community, die mit Leuchtschriften auf sich aufmerksam macht. "Sie markiert ein Terrain, ein Städtchen in der Stadt, mit Hang zum Größeren. Wir haben alles, was eine klassische Western-Stadt braucht: ein Hotel, einen Laden, Wirtschaften, eine Bar, einen Club, ein Kino", schildert Kaup-Hasler.



Die heutige Eröffnung in der Helmut-List-Halle bestreitet Anne Teresa De Keersmaeker mit " Cesena". Die "Herbst"-Ausstellung "Zweite Welt" wird vom kroatischen Kollektiv WHW gestaltet. Im weiteren Programm zu entdecken gibt es u. a. : Das Theater im Bahnhof mit "Time to get ready for love", individuelles Kunsterleben im "Hotelzimmer 113", eine Konferenz über den Umgang mit Krankheit, einen Audiowalk durch ein " Graz gigantischer Grandiosität" und "Die blauen Augen von Terence Hill". Und bei "Gólgota Picnic" (im Orpheum) sitzt Pianist Marino Formenti nackt hinter dem Klavier.