Steinhauer in den Kammerspielen: Schmunzeln mit zwei aus der Zeit gefallenen Stars

Der eine: ton- und wortgewaltig, heiter, aber auch scharfzüngig. Einer der erfolgreichsten Komponisten der silbernen Operettenära: Ralph Benatzky.

Der andere: „a waschechter Meidlinger Bua“, ein populärer Klavierhumorist und Botschafter des Wienerischen: Hermann Leopoldi.

Was haben sie nicht alles geschrieben! Melodien, die um die Welt gingen und bis heute ins Gemüt gehen. Und die geradezu genial mit den zutiefst menschlichen Texten u. a. von Peter Herz und Fritz Löhner-Beda korrespondieren.

Längst zu Evergreens gewordene Lieder der beiden, die in der Zwischenkriegszeit große Erfolge feierten, die die Zeit des Nationalsozialismus in den USA überlebten und sich nur ein einziges Mal begegneten, präsentiert Erwin Steinhauer in den Kammerspielen in seinem neuen Programm „Ihnen zuliebe ...“ im neuen musikalischen Gewand – mit Klezmer Quartett.