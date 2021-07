Stefan Ruzowitzkys "Hinterland" feiert Weltpremiere in Locarno

Der zweite Regisseur aus Österreich, der sogar im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden mitmischt, ist Peter Brunner, der seine neueste Arbeit "Luzifer" in der Schweiz vorstellt. Hier hat Shootingstar Franz Rogowski die Hauptrolle inne. Er spielt Johannes, der ein einfaches Gemüt hat und mit seiner gläubigen Mutter (Susanne Jensen) und seinem Adler in einer Almhütte lebt - bis die touristische Erschließung und die damit einhergehende Bedrohung des Idylls den sprichwörtlichen Luzifer weckt.

Und mit "Monte Verità" des Schweizer Regisseurs Stefan Jäger ist überdies eine (minoritär) österreichische Koproduktionen in Locarno vertreten. Auch Jäger entführt wie Ruzowitzky an den Anfang des 20. Jahrhunderts und widmet sich dabei den ersten Aussteigern der Zeit wie Hermann Hesse oder dem Psychoanalytiker Otto Gross, die sich am titelgebenden Monte Verità in der Schweiz einfinden. Dafür standen unter anderen die Wienerin Maresi Riegner, Julia Jentsch und Hannah Herzsprung vor der Kamera.