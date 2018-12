Stefan Petzner: „Will Klischees über mich abbauen“

Sie haben einmal gesagt, dass Sie mit 35 sterben wollen. Woher kommt diese Todessehnsucht?

Ich hatte in meiner Jugend diese Rock ’n’ Roll-Einstellung: „live fast, die young“. Auch als politischer Rebell habe ich die Provokation, beispielsweise mit meinen Flügelschuhen, gesucht. Jeder Rebell wird aber, wenn er älter wird, auch milder, gelassener und erwachsener. Als ich zu Haider kam, war ich ja, auf gut Kärntnerisch gesagt, „a junger Bua“ mit knapp 21 Jahren. Von da an stand ich eigentlich in der Öffentlichkeit. Wenn man es so will, hat mich die Öffentlichkeit beim Erwachsen werden begleitet und beobachten können. Wer ist mit 21 schon fertig gebaut fürs Leben? Ich war es jedenfalls nicht. Alles was ein junger Mensch ausprobiert, das Austesten der Grenzen, das Suchen seiner Mitte. Das habe ich daher alles im Fokus der Öffentlichkeit gemacht. Und das war manches Mal sehr hart, weil gerade die politsche Öffentlichkeit gnadenlos ist, keinen Fehler verzeiht, alles ausschlachtet und ich daher oft auch viel einstecken musste deswegen.

Was hat die Familie zu dem Angebot gesagt?

Mein Vater war skeptisch, aber mittlerweile freut er sich auf meine Tanz-Auftritte. Meine Eltern sind mir unheimlich wichtig, weil sie immer, auch in den schwersten Zeiten, treu an meiner Seite gestanden sind. Mein Vater ist ein sensibler Mensch. Er liest alles über mich und verfolgt alles bis ins Detail. Es hat ihn daher oft auch sehr getroffen, wenn ich wieder mal in der Kritik stand. Auch deswegen waren meine Eltern anfangs vorsichtig, ob ich mich wieder derart in den Fokus der Öffentlichkeit stellen soll. Aber meine Kindheit am Bergbauernhof, hat mir eine sehr starke Erdung und Verwurzelung gegeben, Ich besitze so eine Art Urvertrauen, deswegen hauen mich auch Krisen nicht so schnell um.

Was sagen Sie zu ihrer Tanz-Konkurrenz?

Ich bin ein Team-Mensch und so sehe ich uns Teilnehmer auch alle. Wir wollen ja in erster Linie unterhalten. Ich sehe daher die anderen Teilnehmer weniger als Konkurrenten, sondern als Partner. Viele der Dancing Stars samt Profi-Tänzer sind vom ORF gemeinsam in einem Hotel untergebracht. Ich habe daher auch dem ORF bereits gesagt: Ihr könnt das ruhig von meiner Gage abziehen oder ich zahle es selber, aber wenn alle gemeinsam in einem Hotel sind, will auch ich dort sein, obwohl ich mittlerweile in Wien wohne. Denn ich will diesen Team-Spirit erleben und ein Teil davon sein.

Was hätte Haider zum Dancing Star Stefan Petzner gesagt?

Haider war ein sehr guter Sänger. Er war gegenüber Neuem offen. Ich glaube daher auch, er würde es cool und gut finden, dass ich da mitmache. Auf gut kärntnerisch hätte er – mit einem spitzbübischen Lächeln, und weil er, umso heftiger der Sturm um ihn tobte, desto mehr die Ruhe in Person war – einfach gesagt: „Des moch ma scho! Des kriag n ma scho hin!“ Ich bin mir sicher, er drückt mir von da oben ganz fest die Daumen.