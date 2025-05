Das Burgtheater 2025/'26: Die letzten Tage und der irrende Planet

Das Wiener Volkstheater hat mit Herbst einen neuen Direktor. So gebot es der Anstand, Jan Philipp Gloger den Vortritt zu lassen: Er präsentierte am Montag seinen Spielplan. Einen Tag später folgte Burgdirektor Stefan Bachmann mit Chefdramaturg Thomas Jonigk. Und Herbert Föttinger, der Kollege von der Josefstadt, gibt die Pläne für seine allerletzte Saison gar erst nächste Woche bekannt – nicht in einer Pressekonferenz, in der er Unmut äußern kann, sondern nur per Aussendung.