Stars der Woche: The Boys You Know

Juhuuuu! Die Gitarren sägen und singen, dass es eine Freude ist und der Sänger klingt noch immer, als wäre er grad sanft von einem Nachmittagsschläfchen auf der sonnigen Couch erwacht. Heißt: Meine Lieblingsgitarrenband ist wieder da,THE BOYS YOU KNOWpräsentieren ihr drittes Album „Elephant Terrible“ – und schöner kann der Sommer nicht mehr werden.

Zum bewährten, an Dinosaur Jr. in ihrer besten Zeit erinnernden Sound kommen nun Keyboard, Trompete, Peter Frampton-Softjazz, Fleetwood Mac-Spirit. Und Balladen. Mit „Garden“ und „Rainy Days“ sogar zwei der schönsten der Saison. Und auch beim mächtig brummenden „Teenager Of The Year“ hat Songwriter Thomas Hangweyrer eine Melodie ausgepackt, die Frank „Pixies“ Black vor Neid in einen Schokomuffin beißen lassen würde. Aber richtig fest.