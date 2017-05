Stars der Woche: Les Amazones d'Afrique

Foto: /Plattenlabel ROCK

THE WITCH

PUMAROSA

Ganz sicher DAS Debüt des Jahres. Die Londoner Band um Frontfrau Isabel Munoz hat alles, was es zum großen Durchbruch braucht: Authentizität, Hippness, hohen Wiedererkennungswert – und vor allem unglaublich gute Nummern. Rock, Pop, Elektronik, Wave tanzen gemeinsam durch die Studenten-Disco, und Songs wie das mystische „Dragonfly“, der hoch melodiöse Titeltrack, „Gruesom“ oder „Priestess“ stehen ganz weit oben auf meiner ewigen Bestenliste. (Caroline)

Foto: /Plattenlabel POP

AFTER LAUGHTER

PARAMORE

Platin-Alben, ein Grammy, ausverkaufte Hallen, Fans an jeder Ecke – eine richtig steile Karriere für eine kleine Poppunk-Band aus Franklin, Tennessee. Sehnsüchtig erwartet, ist das fünfte Album endlich da – und wie schon die Vorab-Singles „Hard Times“ und „Told You So“ vermuten ließen, setzen Hayley Williams und ihre Jungs voll auf die 80s-Karte. Blondie und La Roux statt Green Day also. Und das kommt tatsächlich richtig gut (Warner)

Foto: /Plattenlabel ROCK/ELEKTRO

SKINTRADE

IT’S THE LIPSTICK ON YOUR TEETH

Sängerin Michelle klingt nach der fantastischen Annabella Lwin von Bow Wow Wow – und hat dadurch bei mir gleich von Anfang an einen Stein im Brett. Die drei Jungs der Band sorgen für atemberaubende Dynamik und bei großartigen Songs wie „Skintrade“, „Cut It“ oder „Holofernes“ für monstermäßige Riffs. Gesegnete Aussichtslosigkeit, heiliger Zorn und glückselige Frustration – alles drin, was eine Jugend gut und richtig macht. (Seayou)

Foto: /Plattenlabel PUNK/ROCK

LAUNE DER NATUR / LEARNING ENGLISH 2

DIE TOTEN HOSEN

Auch nach 35 Jahren bringen Campino & Co jugendliche Energie rüber und drücken bei Songs wie „Urknall“ sogar ordentlich auf die Tube. Zu Wannsee gibt’s durchaus passend karibische Vibes, und dass ihr Hang zu Mitgrölmelodien sie fallweise schmerzhaft nah an den Musikantenstadl des Punk bringt, sei ihnen verziehen. Sehr lässig: die Doppel-CD- Version des Albums. Hier gibt’s alte Punkperlen mit Gästen wie Jello Biafra und Bob Geldof. (Warner)