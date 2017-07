Stars der Woche: HAIM

60s

Foto: Charlie Gillett/Redferns/Getty Images Der Wiederbeginn für Frauen, die selbst Musik machen wollten, war nach den wilden 20ern und 30ern mehr als schwierig. Hübsche Sängerinnen waren gefragt, auch als reine Girl-Groups wie die Supremes – aber Musikerinnen?! Nein danke, da überschätzen sich die Damen doch gewaltig, war die allgemeine Reaktion der Plattenbosse. Zum Glück ließen sich einige Frauen davon nicht abschrecken. Suzi Quatro gründete mit ihren Schwestern Patti und Arlene ihre erste Band (The Pleasure Seekers), die philippinisch-stämmigen Schwestern June & Jean Milington feierten mit Fanny erste Erfolge, um 1970 dann voll durchzustarten. Und wurden als Gitarreras Vorbilder für viele zukünftige Musikerinnen.

70s

Gewiefte Talentscouts erkannten eine Marktlücke – und stellten reine Frauen-Bands zusammen. Die berühmteste: The Runaways. Dass sie mehr draufhaben als das exotische Gewürz im musikalischen Einheitsbrei zu sein, bewiesen Joan Jett & Co im weiteren Verlauf ihrer Karrieren dann doch. Vor allem Miss Jett zeigte, dass sie sehr genau weiß, wo der Rockhammer hängt. Die Go-Go’s starteten als rotzige Punk Band („Fun With Ropes“), bevor ihnen die Plattenfirma in den 80ern einen Image-Wechsel verpasste. Außerdem: The Slits, Girlschool, Sweet Jayne.

80s

Foto: Paul Natkin/WireImage/Getty Images Süße Mädchen mit Gitarren? Ja, aber wer „Hazy Shade Of Winter“ von den Bangles jemals live gehört hat, weiß, was für eine Energie diese süßen Mädchen auf die Bühne bringen können. Und dass sie mit ihren Äxten durchaus umzugehen wissen. Mit „Walk Like An Egyptian“, „Manic Monday“ und „Eternal Flame“ prägten sie den Sound der 80er. Und die Go-Go's starteten mit neuem Sound richtig durch. Außerdem: Vixen (die anscheinend zum Vorbild für alle Spandex-Metaller dieser Zeit waren), 4 Non Blondes (die ursprünglich als reine Mädchen-Band angefangen haben).

90s

Hole (mit Bubengitarristenverstärkung), Babes in Toyland, 7 Year Bitch, L7, Bikini Kill – die 90er standen im Zeichen von Musikerinnen, die sich nichts mehr gefallen lassen wollten. It’s Grunge, Baby! Oder, in diesem speziellen Fall, Zeit für Riot Grrrls. Die größten Erfolge fuhren allerdings abseits dieser Szene die Schwestern Kim und Kelley Deal mit ihren The Breeders ein („Cannonball“), ihr zugegeben männlicher Schlagzeuger bekam auf der Debüt-CD sogar einen Mädchennamen verpasst. Auf eigenen Wunsch. Und dann ist da natürlich Justine Frischmann. Sie begann als Gitarristin bei den Britrockern von Suede und gründete dann mit Freundinnen ihre eigene Band: Elastica. Die Sängerin/Gitarristin wurde von Fans geradezu kultisch verehrt. Auch bei ihr DURFTEN Jungs mitspielen...

2000 BIS HEUTE

An dieser Stelle, quasi abschließend, einige Bands, die noch immer aktiv sind. Und gut natürlich.

WAXAHATCHEE: Never Been Wrong / Misery Over Dispute

GIRLPOOL: 1, 2, 3

BLEACHED: Flipside (mit Bubendrummer)

SACRED PAWS: Everyday

MARIKA HACKMAN & THE BIG MOON: Boyfriend

WARPAINT: Keep I Healthy / Love Is To Die

HINDS: Bamboo

DUM DUM GIRLS: Lost Boys And Girls Club