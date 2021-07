Stars der Woche: DE LA SOUL

HIP-HOPMAJOR KEYDJ KHALED

Was DJ Khaled eigentlich macht? Also selbst, so richtig kreativ arbeitsmäßig? Platten-auflegen wahrscheinlich, denn beim Produzieren hält er sich zurück – bei nicht einmal der Hälfte der Songs auf dieser CD hat Khaled Hand angelegt. Was Wurst ist, denn er dürfte auf jeden Fall ein guter Gastgeber sein. Diue Superstars tummeln sich in seinem Studio – und laufen zu Höchstleistungen auf. Angefangen von Jay Z („The Keys“) und Drake („For Free“), über eine wie (fast) immer extraklasse, diesmal nachdenkliche Nicki Minaj („Do You Mind“) bis zu „King“ Kendrick Lamar („ Holy Key“). Großartig. (Epic)