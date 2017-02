Stars der Woche: BILDERBUCH

COLDPLAY & THE CHAINSMOKERS: Something Just Like This – "Dooo, doo, doo..." Doch, der Song ist tatsächlich irgendwie niedlich. Endlich mal wieder, Coldplay.

ARCADE FIRE & MAVIS STAPLES: I Give You Power – Elektrofunk. Scharf.

CYHI THE PRYNCE: Nu Africa – Starke Töne aus Kanyes Think Tank.

CHAZ BUNDICK: JBS – Elektro-Souler Toro Y Moi mit einer 70s-Gitarrenballade.

DIRTY PROJECTORS: Cool Your Heart – Rocker macht Elektro-Soul. Und gut.

STORMZY: Big For Your Boots – Big Time for London Grime.

THE WEEKND: Reminder – Hot Stuff.

IBEYI: Lost In My Mind – Neue Single unserer Lieblingszwillingsschwestern aus Kuba. Live spielen sie den Song schon länger.

TERROR JR: Come First – Ist das wirklich Kylie Jenner am Mikro?! Egal, supersexy.

TIMBER TIMBRE: Velvet Gloves & Spit – „Lynchige“ Ballade aus Kanada.