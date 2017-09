Stars der Woche: BEATSTEAKS

Foto: Vertigo Berlin/Universal Music POP

LUST FOR LIFE

LANA DEL REY

Das vierte Album der Diva – und längst ist klar, dass Del Rey ALLES, was sie singt, jedes Whitman-Zitat und jede JFK-Hommage, jede ihrer Inszenierungen als tragische femme fatale, Trailerpark-Prinzessin und melancholische Gangsterbraut auch tatsächlich so meint. Schmerz, Obsession und zum Unglück verdammte Liebe sind in allem, was sie tut immanent – und verschmelzen auf den vorliegenden 16 Songs zu einem dunklen und wunderschönen Album. (Universal)

Foto: Smi Col/Sony Music SCHLAGER

EVERYTHING NOW

ARCADE FIRE

Kein Wunder, dass die Kritikerkollegen böse sind. Die Kanadier liebte man wegen ihres Heilsarmee-Pathos und Songs, die auch fürs Hochamt taugen. Oder man hasste sie dafür. Und jetzt: Abba statt Alternative Rock, es geht zum Foxeln in die Landeier-Disco. Aber: Auf perfide Weise zaubern uns einige Songs („Everything Now“, „Creature Comfort“) ein Lächeln ins Gesicht. Beim unerträglich abgelutschten Reggae von „Chemistry“ gehen dann aber doch die Lichter aus … (Sony)

Foto: r e d p m u s i c WORLD

JAM JAM

ADAMA DICKO

So stimmig hat sich die Fusion aus westafrikanischer und westlicher Musik schon lange nicht angehört. Der Ngoni-Virtuose aus Burkina Faso verbindet das Beste aus allen Welten, sein Gitarrero Soudre Elise spielt geniale Licks und Soli zu den verschleppten Grooves aus der Subsahara, Sigi Finkels Saxofon peppt den Reggae von „Rasta Never Die“ genau richtig auf, dazu perlen Dickos federleicht gezupften Läufe auf seinem harfenartigen Instrument. Großartig. (redpmusic)

Foto: City Slang/Universal Music ROCK/ELECTRONIC

EXILE IN THE OUTER RING

EMA

Erika M. Anderson war noch nie die niedliche Rockerin von nebenan. Und die aktuelle Lage in den USA lässt sie nicht sanfter werden. Man spürt ihre Wut („Aryan Nation“), aber auch ihre Empathie für die an den Rand gedrängten. Dass sie aus dieser Gefühlslage großartige Songs zwischen elektronischer Wucht („Breathalyzer“, „Fire Water Air LSD“), Rock („33 Nihilistic And Female“) und coolem Minimal-Groove („I wanna Destroy“) zimmert, ist ein echtes Glück. (City Slang)