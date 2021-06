Stars der Woche: ALUNAGEORGE

INDIEROCK

GLACIER AND THE CITY

GHOST OF YOU

Den Bass zum Opener „Horses“ könnte man durchaus „übertrieben geil“ nennen. Der geht volle Wäsch in die Magengrube. Dazu Schöngesang britischer Schule – sonst kein Firlefanz, die Gitarre knarzt und kracht mit Stil und immer im genau richtigen Moment. In dieser Tonart geht’s weiter, auch „Flesh And Worms“ und „As If You Died“ sind perfekte Tracks für die Indiedisco, tanzen mit Bierflasche in der Hand wird heute ja leider unterschätzt. Und „Hermaphrodite“ ist der Song, den Placebo schon immer aufnehmen wollten. Coole Band. (Interscope)