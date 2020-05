Starfotograf René Burri ist tot

Einst hatte er das Ziel, mit seinen Bildern die Welt zu verbessern. So kam er nach Peking und São Paulo, nach Tokio und Texas. Er dokumentierte Kriegseinsätze in Vietnam, am Sinai und am Suez Kanal. Sein Credo: „Ich wollte mit meiner Neugierde, die Welt fotografisch verstehen und die Umbrüche, die Geschichte vermitteln. Mehr kann ich nicht als Fotograf.“

Sein Werk wurde in zahlreichen Ausstellungen präsentiert - unter anderem in seiner Heimatstadt Zürich, als das Museum für Gestaltung vor einem Jahr René Burris Bilder zeigte. Erst im Jänner gastierte er mit seinem "Doppelleben" in der Wiener Galerie OstLicht. Sein Oeuvre wurde mehrfach ausgezeichnet.

Bilder aus "Doppelleben"