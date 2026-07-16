„Star Wars“-Lichtschwert um Millionensumme versteigert

Ein Lichtschwert aus der „Star Wars“-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für 3,75 Millionen Dollar (knapp 3,3 Millionen Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Wer die berühmte Requisite erstanden hat, wollte eine Sprecherin auf Anfrage nicht verraten.

Das Schwert gehört zu den ikonischen Requisiten der Filmgeschichte und war in dem Film „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) zum Einsatz gekommen. Der US-Schauspieler Mark Hamill zückte darin in seiner Rolle als Luke Skywalker die Waffe in einem legendären Zweikampf mit Darth Vader. Bei dem Showdown schlägt ihm der Bösewicht die rechte Hand ab.