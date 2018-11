"Star Trek": Sulu ist im neuen Film schwul

Das sei von Drehbuchautor Simon Pegg und Regisseur Justin Lin nicht zuletzt als Hommage an den 79-jährigen Takei zu verstehen, unterstrich Cho. Der homosexuelle Takei hat 2008 seinen langjährigen Lebensgefährten Brad Altman geheiratet. „Ich mag diesen Zugang, also keine große Sache daraus zu machen“, meinte Cho. „Ich hoffe, wir orientieren uns als Spezies auch daran, persönliche Orientierungen nicht zu politisieren.“

In jüngerer Vergangenheit ist der Druck auf die Hollywood-Studios gewachsen, mehr Diversität in ihren Filmen abzubilden. In der Comicszene, aus der immer wieder Stoffe für große Blockbuster gezogen werden, gab es in den vergangenen Jahren mehrere Versuche, Superhelden mit LGBT-Orientierung zu etablieren. „Star Trek: Beyond“ ist der dritte Film seit der Neuaufstellung der Sci-Fi-Reihe 2009 und kommt am 21. Juli in die Kinos.