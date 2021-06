Star-Produzent Harold Faltermeyer: "Jeder Hit ist Fluch und Segen zugleich"

Wenn Harold Faltermeyer nicht gerade Musik macht, malt er. Seine "Neon-Hirsche-Serie" ist in der Salzburger Galerie Walentowski zu sehen

Sie selbst waren viele Jahre in den USA. Hat Ihnen als Bayer der Kontakt zu Erfolgsproduzent Giorgio Moroder, der aus Südtirol in die USA ausgewandert ist, geholfen, mit der Oberflächlichkeit der Amerikaner zurechtzukommen?

Der Giorgio hat sicher eine gewisse Erdung, weil er aus einem Alpendorf stammt. Aber ich glaube zu wissen, dass seine Sehnsucht nach dieser Welt viel größer war als meine und er sie auf Gedeih und Verderb leben wollte. Ich weiß noch, als er mit einem Trio beim Fünf-Uhr-Tee in großen Ski-Hotels aufgetreten ist. Seine Motivation war, einmal dort zu sitzen, wo die Reichen sitzen. Dafür hat er alles getan, verbunden mit dem absoluten Genie, das er nun mal war, ist ihm das auch gelungen.

Moroder hat in den 1980er-Jahren in München die Discomusik erfunden. Er hat Sie damals engagiert. Würden Sie ihn als Schlüsselmenschen bezeichnen?

Giorgio war mein Mentor, ganz klar. Es ist unbestritten, dass er mich ins Geschäft reingebracht hat. Aber natürlich muss man bestehen und selber seinen Stiefel machen.

Eine Verbindung fürs Leben?

Nicht ganz. Aber einmal im Jahr rufen wir uns zusammen und gehen abendessen. Dann erzählt jeder, was er gerade macht. Giorgio ist jetzt als DJ sehr erfolgreich. Er hat mir vorgeschlagen, auch einzusteigen, aber ich habe ihm gesagt: „ Giorgio, ich kann nicht rumtanzen und die Hand heben.“ Ich war noch nie in der Disco zuhause. Aber für ihn ist das eine Riesengaudi. Er verdient gutes Geld, was ja in Ordnung ist. Was soll er denn sonst tun?

Naja, er ist 76 und könnte in Südtirol auf den Berg gehen. Ist ein ruhigeres Leben für einen Künstler wirklich so undenkbar?

Ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. In meinem Fall könnte es nur passieren, dass mir einmal die Melodien ausgehen. Aber mir schwirren andauernd Ideen im Kopf und ich könnte nicht damit leben, sie nicht rauszulassen. Ungeachtet dessen, ob das jemand hören will oder nicht.

Theoretisch gesprochen hätten Sie nach Ihrem Welthit Axel F aber in Pension gehen können.

Axel F ist fast so was wie eine Rente. Es wird seit Jahrzehnten immer wieder verwendet. Da fließen natürlich die Tantiemen. Aber ich sag mal so: Ich weiß, dass ein solcher Strom auch versiegen kann. Wir haben heute das Problem der Streamings. Das ist das Einzige, was überleben wird. Es gibt zwar mit Vinyl ein Phänomen, das wieder auf die Beine kommt, aber das ist ein Nischenprodukt.