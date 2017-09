Star der Woche: PRINCESS NOKIA

Foto: /Beigestellt ROCK/GRUNGE

EVERYONE ELSE

SLOTHRUST

Wow, ich hab endlich wieder eine neue Lieblingsrockband! Leah Wellbaums Gitarre ist ein instant classic, mit viel Wumms und wunderbar zarten Momenten. Dass sie Jazz auch kann, lässt sie nicht raushängen, außer wenn’s wirklich passt („The Last Time ...“). Ihre Stimme und Lyrics sind unaufgeregt und doch poetisch, Zeugl und Bass genau auf dem Punkt. Großartige, dynamische Highlights: „Tombstone“, „Horseshoe Crab“, „Mud“, „Pigpen“ – alles eigentlich. (Rolamusic)

Foto: /Beigestellt POP

NATIVE INVADER

TORI AMOS

Sie ist die „Queen of Quirky“: nicht hip, nicht cool, ein einfaches Ziel für Spott, wie sie mit ihrer überbordenden Emphatik am Klavier sitzt. Aber: Tori Amos ist eine geniale Musikerin, jenseits aller Trends und Moden. Mit dieser CD stellt sie das erneut unter Beweis. 13 Songs über Persönliches und Politisches, Natur und Mystik, die noch genau so schön sein werden, wenn wir einst peinlich berührt an die Zeit der Bärte zurück- denken. (Universal)

Foto: /Beigestellt HIP-HOP/ROCK

LANG LEBE DER TOD

CASPER

„Schmeiß das gottverdammte Flutlicht an ...“ – der Sprechgesangs-Superstar meldet sich zurück. Er verbindet Industrial-Rock mit Hip-Hop, spart nicht mit Wut auf Intoleranz und Engstirnigkeit, auf „Scheißnazis“ („Lass sie gehen“), und die Gedankenblasen der AfD-Bürger – und liefert eines der besten deutschen Alben ab, die es derzeit zu hören gibt. (Sony)

Foto: /Kurier POP

AND TO IN A

5K HD

Die Jazzer von Kompost 3 gemeinsam mit unserer Lieblingssongwriterin Mira Lu Kovacs – das klingt vielversprechend! Und tatsächlich bringt diese Kombination eines der spannendsten und besten Alben des Jahres zustande. Mit „Anthem“ kommt gleich zu Beginn FKA-Twigs-Stimmung auf und die drohenden Synthies und zerhackten Beats bleiben uns auch weiter erhalten. dazu kommt eine Prise Jazziges („Ice Bird“) und ja, einfach gute Songwriterei (Mute“, „What If“, „Trouble“, „Don’t Die“). (Seayou)