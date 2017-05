Star der Woche: FAZERDAZE

Zuerst waren die Beatles. Dann 90s Gitarrenbands, Slackermusik von und für orientierungslose Jugendliche auf Skateboards, wenn sie nicht gerade mit Dosenbier in Opas abgewetztem Fauteuil vor der Glotze sitzen – also ganz einfach großartig. Für Amelia Murray ist das alles Geschichte, aber eine, die sie im heimatlichen Wellington regelrecht aufgesogen hat. Und so schmiedet sie unter dem Künstlernamen FAZERDAZE derart bezaubernde kleine Songperlen zur elektrischen Gitarre, Bass und Drumcomputer, dass man jede einzelne von ihnen ganz einfach umarmen möchte.

Das verträumte „Little Uneasy“, ihren schrulligen Indie-Hit „Lucky Girl“, zu dem sie im Video auf ihrem Longboard völlig stressbefreit an neuseeländischen Palmen vorbeigleitet, die Ballade „Jennifer“, das stampfende „Half Figured“ und den hippiesken Schrummschrummrock von „Last To Sleep“, ja, den ganz besonders, und immer wieder. Dieser jungen Frau gelingt es beinahe mit jedem Song Stimmungen einzufangen, die jeder mal erlebt, gefühlt haben sollte. Und die Sonne natürlich, bei aller jugendlicher Melancholie bleibt doch die Sonne, das Gefühl, dass irgendwo am Strand Freunde warten ... Die hat sie inzwischen auch gefunden, Fazerdaze ist zu einer kompletten Band angewachsen, wie im neuen Video "Take It Slow" zu sehen ist.

Im heimatlichen Neuseeland ist die 23-Jährige derzeit everybody’s darling. Vielleicht wird sie ja das nächste große Ding nach Lorde, auch wenn sie dafür zu introvertiert scheint. Aber wer weiß, die Neuseeländerinnen haben grad einen Lauf – doch dazu demnächst mehr.

Foto: Flying Nun Records