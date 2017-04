Star der Woche: CHARLOTTE OC

ROCK

WHITEOUT CONDITIONS

THE NEW PORNOGRAPHERS

Daniel Bejar ist weg – aber auch ohne ihn bleibt die Combo aus Kanada eine veritable Soupergroup (Neko Case, A.C. Newman). Die vor allem in den USA erstaunliche Charts-Erfolge feiert. Zu Recht, ihr üppig arrangierter Powerpop und vor allem die Vocals von Newman und Case reißen mit – und gehen ins Ohr. Und auch wenn diesmal kein Smash-Hit wie „Brill Bruisers“ dabei ist, bieten Tracks wie „Darling Shade“, „High Ticket“ , „Juke“ und „Whiteout“ doch großartige Unterhaltung. (Caroline)

ART-POP

IN THE SAME ROOM

JULIA HOLTER

Eine Verbeugung vor den legendären „Peel Sessions“: Geladene Künstler nehmen ihre Songs an einem Tag im Studio „live“ auf. Den Anfang machte die amerikanische Songwriterin Julia Holter. Und zeigt gleich ihre ganze Ambivalenz. Während der Opener „Horns Surrounding Me“ auch unter diesen Bedingungen beinahe unerträglich prätentiös geriet, entwickelt der alte Song „So Lillies“ eine derart intensive Magie, dass man am liebsten nichts anderes mehr hören möchte. Die gute Nachricht: Diese Momente überwiegen. (Domino)

DANCEROCK

LOOK AT THE POWERFUL PEOPLE

FORMATION

Keinen Spaß haben und trotzdem tanzen? Doch das geht, zu brachialen Beats („Drugs“) oder einem trotzigen Disco- Beat („Pleasure“) oder einer Kombi aus beidem („Buy And Sell“) ärgert sich Sänger Will Mitchell über alles, was ihm in London nicht passt. Sprechgesang – Achtung: kein Rap! – wird groß geschrieben, kein Wunder also, dass Mike Skinner (The Streets) der größte Fan der Band ist. Die mit Tracks wie „On The Board“ (Percussion!) und „Blood Red Hand“ zeigen, dass sie’s auch elegant können. Doch, hat was. (Warner)

SONGWRITER

LIFE.LOVE.FLESH. BLOOD.

IMELDA MAY

Das ist mal ein Imagewechsel: Von der schrillen Rockabilly-Röhre mit blonder Haartolle zur großen Tragödin in Sachen Country und Blues. Hat natürlich mit der Liebe zu tun, aber das kann uns hier egal sein. Wichtig ist: Der Wandel steht der Irin nicht nur optisch, sondern vor allem auch musikalisch. Schon der zarte Opener „Call Me“ geht direkt ins Herz, „Black Tears“ punktet mit „Blue Velvet“-Nostalgie und Jeff Beck an der Gitarre, und ihre Stimme ist groß, wild und halsbrecherisch wie immer. Schön. (Decca)