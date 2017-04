Star der Woche: ANKATHIE KOI

Foto: Lucia Bartl/Seayou Entertainment Kathi Winklbauer aus Burghausen in Oberbayern, das klingt jetzt vielleicht nicht sooo spannend. Aber (groß geschrieben): Bessere Disco-Vocals, meine Damen und Herren, haben wir seit Róisín Murphy (Moloko) in ihrer allerbesten Zeit nicht mehr gehört. Mit ihrer supercampen Wave-Pop-Folk-Band FIJUKA begeistert die Wahlwienerin seit einigen Jahren die internationale Tanzszene („Behave“, „Ca Ca Caravan“, „Cold Brat“), jetzt hat sie unter ihrem Künstlernamen ANKATHIE KOI eine beinahe uneingeschränkt famose Solo-CD herausgebracht: „I Hate The Way You Chew“, was mich an eine großartige Szene aus dem „Rosenkrieg“ mit Kathleen Turner erinnert, aber dafür ist Frau Winklbauer wohl zu jung. Für ihre Musik ist sie das prinzipiell auch, vielleicht macht sie ihr ja gerade deshalb so viel Spaß. Und uns auch.

Treibendes Zeugl aus der Konserve, „Don’t You Want Me, Baby“-Synthies, bedingungsloser Wille zur Pop-Melodie – erraten, wir sind tief in den 80s. Schicke Schulterpolster, Hochglanzwäsche und tonnenweise Drei-Wetter-Taft inklusive. Mit „Black Mamba“ geht die Scheibe gleich ordentlich los, „Cult“ legt sogar noch eins drauf. Was sie sonst noch alles kann zeigt sie mit Songs wie „Loose“, reduziert zu Keyboard und Fingerschnippen, und dem grandiosen „Come On, Do To Me What I Did To You“.