Star der Woche: ALDOUS HARDING

Aldous Harding gilt als Neuseelands neues, ganz großes Popwunder. Also quasi the next Lorde. Und das völlig zu Recht, auch wenn ihre Musik nichts mit dem eklektischen Pop ihrer Superstar-Landsfrau zu tun hat. Harding kommt vom Folk, hat mit Landeier-Romantik allerdings nichts am Hut. Ihre Songs sind dunkle Pop-Perlen, zu akustischer Gitarre und Piano singt sie über ihre Sehnsüchte und Ängste, Träume und Albträume. Und das mit einer Stimme, die für spontane Gänsehautaufstellung sorgt. Wobei ihr rauchiger Alt in Sekundenbruchteilen zu einem Teenage-Angst-Gellen hochschnellen kann.

Mit Party kommt nächsten Freitag ihr neues, zweites Album heraus. John Parish (PJ Harvey) hat produziert und spielt fallweise E-Gitarre. Neun Songs von einer derart klaren Schönheit, wie man sie selten hört. Herausragend das dramatische „Horizon“, die todtraurige Ballade „I’m So Sorry“, das melancholische „Imagining My Man“ und das am ehesten folkige „Blend“. Und wem beim verzweifelten Liebesgeständnis des Titeltracks nicht das Herz bricht, der hat wohl einfach keines.

Foto: BEGGARS GROUP