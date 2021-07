Star der Woche: ADIAM

SONGWRITERWHAT IF WE NEVER FORGETAVEC

„I love you – is this good enough?“, singt Avec in der wunderbaren Akustikballade „Darling“ ganz im Stil der großen Songwriterinnen der 1970er. Die im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen keine Angst hatten, simple Fragen zu stellen – und ihre Verunsicherung zu zeigen. Out of time? Ja, aber auf herzerwärmende, oft einfach unwiderstehliche Weise. Auf ihrer Debüt-CD erfüllt Avec alle Hoffnungen, die man sich nach ihren Singles („Granny“, „Dead“) machen durfte. Perfekt arrangierte Songperlen für lange Abende. (Earcandy)