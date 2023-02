"Stanley Kubrick's The Shining" in einem Luxusbildband

"Ich möchte den gruseligsten Film der Welt drehen." Das sagte der damals 38-jährige Regisseur Stanley Kubrick 1966 im Gespräch mit einem Freund. In Stephan Kings Roman "The Shining" fand er schließlich den passenden Stoff, 1980 kam Kubricks cineastische Adaption in die Kinos. Die Geschichte des Horrorklassikers haben Lee Unkrich und J. W. Rinzler, zwei absolute Experten den Stoff betreffend, für das kunstvoll designte Luxusbuch "Stanley Kubrick's The Shining" aufbereitet.

Vorwort von Steven Spielberg

"Meine Lieblingsregisseure sind jene, die sich nicht selbst wiederholen", schreibt Steven Spielberg im Vorwort zum mehr als 20 Kilo schweren Prachtband. "Es braucht einiges an Mut, Erfolgsterrain zu verlassen und in ein unvertrautes Genre zu wechseln." Genau das tat Kubrick in seiner 13 Filme umfassenden Karriere und setzte dabei Meilensteine. Über seinen Zugang zu "The Shining" sagt sein Kollege und Bewunderer Spielberg: "Stanley hat sich die Regeln des Horrors vorgenommen und sie auf den Kopf gestellt."

"The Shining" war laut Spielbergs Meinung der erste in helles Licht getauchte Gruselfilm. In seinem Film gebe es keine knarrenden Türen, keine Gerippe, auch keine überlange Schatten oder andere melodramatische Horroreffekte, sagte Kubrick in einem viel zitierten Interview mit der Zeitschrift "Cinema", das auch in Wikipedia Eingang gefunden hat. "Der Film erzählt ganz einfach die Geschichte einer Familie, die langsam dem Wahnsinn verfällt."