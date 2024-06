"Stammgäste“: Wie reichhaltig das jüdische Leben einst am Semmering war

In vielfältigen Beiträgen wird eine Geschichte der großen Namen, der unverkennbaren Bauten, eines Ortes mit einer einzigartigen Atmosphäre, eng verbunden mit der Errichtung der Eisenbahnlinie – und einer historischen Katastrophe erzählt. Der Semmering ist bis heute ein Ort, der ersichtlich macht, wie stark die Vertreibung, Enteignung und Ermordung der jüdischen Österreicherinnen und Österreicher auch dem Land selbst geschadet hat. Mit dem Zweiten Weltkrieg verlor die Region rasant an Bedeutung, Investitionen und auch das touristische Interesse blieben zunehmend aus, die Hotels kämpften, und die bis heute von einer besonderen Stimmung geprägte Region verfiel in den Tiefschlaf.

Stumme Zeugen

Überhaupt: Die Hotels, vom Panhans bis zum Südbahnhotel. Den „stummen Zeugen dieser prachtvollen Ära“ widmet Theresa Absolon in dem von Agnes Meisinger redaktionell betreuten Buch ein Kapitel. In diesen und den Pensionen, Zimmern, Villen spielte sich jüdisches Leben ab, es war wie in Wien mal strenger, mal lockerer, es war ein Ort, an dem auch die Frauenbewegung früh Handlungsräume aufzeigte, wie Elisa Heinrich schreibt. Tracht war am Semmering – wie heute – Kleidung und Verkleidung für die Städter.