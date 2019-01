"Stadt der Frauen": Gerechtigkeit für die Wiener Moderne

Namen, Namen, so viele Namen! Der ganze Eingangsbereich des Unteren Belvederes ist mit Namen tapeziert, und die wenigsten davon sagen einem etwas: Marie Olga Brand-Krieghaber, Gertraud Reinberger-Brausewetter, Ilse Twardowski-Conrat oder Fanny Harlfinger-Zakucka sind auch denen, die bereits viele Ausstellungen oder gar Vorlesungen zur österreichischen Kunstgeschichte besucht haben, kaum ein Begriff.

Dass dies so ist, ist ein Skandal – denn wie die Belvedere-Schau „Stadt der Frauen“ (bis 19.5.) überzeugend darlegt, war die Wiener Kunstszene im frühen 20. Jahrhundert ganz maßgeblich auch von Künstlerinnen bestimmt. Allein der Umstand, dass in der legendären, von Gustav Klimt organisierten Kunstschau 1908 ein Drittel der präsentierten Persönlichkeiten weiblich waren, stellt noch so manche Frauenquote im Ausstellungsbetrieb von heute in den Schatten.