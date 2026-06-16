Staatspreis für Europäische Literatur geht heuer an Lídia Jorge

Die portugiesische Autorin Lídia Jorge ist die neue Trägerin des Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur. Die 79-Jährige erhält die mit 25.000 Euro dotierte Ehrung für ihr Gesamtwerk, wie das Kulturministerium mitteilt. Geboren am 18. Juni 1946, zählt Jorge seit langem zu den bedeutendsten literarischen Stimmen Portugals. Jorge wird die Ehrung am 27. Juli durch Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Rande der Salzburger Festspiele verliehen. In den bald fünfzig Jahren ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hat Jorge nicht nur dreizehn Romane verfasst, sondern auch einige Kinderbücher, Erzählungen, Theaterstücke, Gedichte und Essays, die ins Spanische, Französische, Englische und Deutsche übersetzt wurden. "Die Kritik am europäischen Kolonialismus gehört zu den Grundthemen der Literatur von Lídia Jorge, ebenso wie die Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und Armut, mit der Diskriminierung von Frauen, mit Rassismus oder mit der portugiesischen Nelkenrevolution von 1974", heißt es in der Jurybegründung.

"Zeugin der Zeiten und der Räume" Als "Zeugin der Zeiten und der Räume" widme sie sich häufig "dem Bericht, der Wiedergabe des Gesprochenen und Erzählten, dem Bekenntnis, mitunter auch in einer Art von Polyphonie, mit kurzen Sätzen, Zitaten von Gedichten und Wörtern aus dem Spanischen, Französischen, Englischen oder Italienischen", so die Jury, die aus Cristina Beretta, Thomas Keul, Thomas Macho, Marlene Streeruwitz und Andrea Zederbauer bestand. "Lídia Jorge ist eine der profiliertesten Schriftstellerinnen der europäischen Gegenwartsliteratur, ihr Werk ist ebenso vielseitig und verzweigt, wie ihre Themen bedeutend und allgegenwärtig sind", wird Babler in einer Aussendung zitiert. "Seit vielen Jahrzehnten setzt sie sich mit ihren Texten in hochpoetischer Weise für die Gleichheit der Menschen und die Wertschätzung des Lebens ein."