Staatsoper: So war Wagners "Ring des Nibelungen"

Siegfried und Walküre

Selten lagen Abschied und Aufbruch in eine neue Ära in der Opernwelt so nah beieinander wie in der aktuellen Spielserie von Richard Wagners „ Ring des Nibelungen“ an der Wiener Staatsoper.

Die Aufführung der „Walküre“ war dem vor Kurzem verschiedenen Theo Adam gewidmet, der jahrelang die Partie des Wotan geprägt hat. Nun gab es in Wien einen würdigen Nachfolger zu ehren: Tomasz Konieczny. Nach der Vorstellung von „Siegfried“ wurde der 1972 in Lódz geborene Bassbariton zum Kammersänger ernannt. Mit Recht. Seit seinem Debüt 2008 als Alberich hat er 21 Partien in 163 Vorstellungen gesungen (am 20. Jänner gibt er Gunther in der „ Götterdämmerung“).

Konieczny, der vom ehemaligen Staatsoperndirektor Ioan Holender ins Haus am Ring geholt worden ist, hat sich die Partie des Göttervaters idealtypisch angeeignet.

Wie er sich vom wütenden Wotan zum wilden Wanderer wandelte, wies den gelernten Schauspieler einmal mehr als faszinierenden Sänger und Darsteller aus. Glaubwürdig ergab er sich seiner tobenden Fricka, die wortdeutlich, scharf von Sophie Koch mit ihrem klaren Mezzo intensiv verkörpert wurde. Wotan-Monologe von enormer Sinnlichkeit und Spannung, wie jener von Konieczny sind rar. Dieser Sänger verwaltet seine Qualitäten optimal: Das metallene Timbre, die Art, differenziert zu intonieren, machte er in den Wanderer-Szenen in „Siegfried“ atemberaubend hörbar.

Auch die übrige Besetzung dieses „Rings“ lässt (fast) nichts zu wünschen übrig: Iréne Theorin ist eine expressive Brünnhilde. In der „Walküre“ beeindruckte Hausdebütant Tobias Kehrer als Hunding. Christopher Ventris (Siegmund) ging mit seinem silbrigen Tenor bis über die Grenzen. Martina Serafin (Sieglinde) gab eindrucksvoll ihr Äußerstes. Die Walküren formierten sich zu einer soliden Truppe.

In „Siegfried“ prunkte Stephen Gould spielfreudig mit seinem prächtigen, facettenreichen Tenor in der Titelpartie. Jochen Schmeckenbecher gestaltete den Alberich akkurat. Herwig Peccoraro bewährte sich als Mime. Maria Nazarova (Waldvogel) und Soran Coliban (Fafner) ergänzten. Alex Kobers fein nuanciertes Dirigat grenzte ans Ereignishafte. Er schöpfte die philharmonische Pracht des Staatsopernorchesters aus und schlug genial den Bogen über das große Ganze.

Susanne Zobl