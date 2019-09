Staatsoper: Roscic tritt Direktion früher an

Sein Vertrag an der Wiener Staatsoper wird nun frühzeitig am 30. Juni 2020 enden – de facto also Ende der laufenden Spielzeit – und nicht erst am 31. August 2020. Der neue Staatsoperndirektor Bogdan Roščić wird dadurch bereits am 1. Juli 2020 (statt 1. September) seine Funktion als Direktor des Hauses antreten. Dominique Meyer hat darüber hinaus einer Gehaltsreduktion von 50% im Zeitraum von März bis Juni 2020 zugestimmt.