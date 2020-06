Staatsoper: Gelassenheit bei Don Carlos

Holender raus, Konwitschny raus!" Es war wüst, erzählen die Veteranen, damals vor sieben Jahren, als Peter Konwitschnys umstrittene " Don Carlos"-Inszenierung an der Wiener Staatsoper für Schreiduelle im Publikum sorgte. Von der Wiederaufnahme-Premiere am Dienstagabend sind derartige Opernschlachtgeschichten leider nicht zu berichten. Zwar wiesen fast schon brav-dienstbeflissene Buhrufer Konwitschny am Schluss zurecht, ein paar Begeisterte hielten dagegen. Aber keine Spur von jenem speziellen, wüsten Kultur-Erregungsgrad, den es nur in der Oper gibt.



Großteils herrschte Gelassenheit beim Verdi-Aufreger von einst. So etwa gab es gediegenes Kichern bei der "Ballettszene", die Ebolis Traum als blümchentapezierte Spießerhölle auf die Bühne bringt.