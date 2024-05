Popmusikerin St. Vincent: "Der Tod hat auch etwas Klärendes"

Dass Clark für „All Born Screaming“ fast zwei Jahre nach diesen Sounds suchte, nächtelang an den Knöpfen von modularen Synthesizern drehte, ihre E-Gitarre mit dämonischen Effekten belegte oder pulsierende Rhythmen aufbaute, liegt aber auch an der Thematik. „Ich musste in den letzten Jahren den Verlust von geliebten Menschen verkraften“, sagt sie. „Ich hatte es mit dem Tod, mit dem Leben und mit Gewalt zu tun. Zum Glück habe ich die Musik, wo ich all diese Gefühle abladen kann. Aber der Tod hat auch etwas Klärendes. Denn auf einmal kannst du dann sagen: ,Das ist wichtig und das ist nicht wichtig!’“

Auf den genauen Ursprung von Songs wie „Violent Times“, „Hell Is Near“ oder den Titelsong „All Born Screaming“ will sie nicht eingehen, um den Hörern den Freiraum für ihre eigenen Interpretationen zu lassen. Aber Clark ist überzeugt, dass diese Geschichten über sehr persönliche Erfahrungen universelle Gültigkeit haben.