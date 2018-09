St. Pölten: Vertragsverlängerungen für drei künstlerische Leiterinnen

Die Verträge von drei künstlerischen Leiterinnen der wichtigsten Bühnen in St. Pölten sind verlängert worden. Brigitte Fürle bleibt Intendantin im Festspielhaus St. Pölten, Marie Rötzer im Landestheater Niederösterreich und Daniela Wandl in der Bühne im Hof. Die NÖ Kulturwirtschaft unterstrich die Bedeutung der Häuser als wesentliche Pfeiler im Bewerbungsprozess zur Kulturhauptstadt Europas 2024.

Brigitte Fürle ist seit der Saison 2013/14 künstlerische Leiterin des Festspielhauses und wird diese Funktion nun bis 2021/22 ausüben. Internationaler zeitgenössischer Tanz und Ballett, Klassik, Unterhaltungsmusik, Cirque Nouveau sowie ein Fokus auf Kulturvermittlungsaktivitäten zeichnen das Haus aus. 2017/18 wurde erstmals die Erlösmarke von einer Million Euro übersprungen. Die 22. Spielzeit startet mit einem „Carmen“-Schwerpunkt. Die Saison eröffnet ein Festabend von und mit Carlos Acosta am Samstag. Der langjährige Star-Solist des Londoner Royal Ballet feiert mit seiner kubanischen Compagnie Acosta Danza in einem vierteiligen Festabend sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Als Höhepunkt wurde Acostas „Carmen“-Interpretation angekündigt, in der der Choreograf selbst die Rolle des Escamillo tanzt.