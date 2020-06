Spuren des künstlerischen Kontrollverlustes

Ich lebe mit der ständigen Bedrohung, von etwas besessen zu sein, und mit dem ständigen Verlangen, zu fliehen – vor der Besessenheit, vor der Kontrolle."

Sein Wunsch führte William S. Burroughs vom Kontrollverlust direkt in die Abhängigkeit – von Heroin und anderen Drogen. Zugleich brachte er ein wundersames Werk hervor, das sich in Literatur, Pop und Film als ungeheuer einflussreich erweisen sollte: "Naked Lunch", "Junkie" und "Soft Machine" heißen nur die bekanntesten Texte des 1997 verstorbenen Beat-Literaten, den auch Stars wie Michael Stipe von R.E.M. oder Kurt Cobain von Nirvana als Guru verehrten.

Burroughs’ künstlerischer Kontrollverlust hatte Methode, und die Kunsthalle Wien tastet sich in der Schau "Cut-ups, Cut-ins, Cut-outs" (bis 21.10.) an diese heran: Im Fokus stehen die Collagen und Montagen, mit denen der Amerikaner vorwegnahm, was Menschen des Digitalzeitalters unter "Sampling" oder "Cut-and-Paste" verstehen. Angeregt vom Künstler Brion Gysin – und teils in Kooperation mit diesem – schnitt er Worte und Textfetzen aus Zeitungen und Büchern, arrangierte die Elemente um, kombinierte sie mit Bildern.