Spotify hat sich entschieden: Umstrittener Podcast bleibt, Neil Young muss gehen

Die Musik von Neil Young wird vom Streamingdienst Spotify zurückgezogen, nachdem der Musiker nicht auf der selben Plattform präsent sein will wie US-Comedian Joe Rogan, der laut Berichten das Coronavirus verharmlost und wegen Verschwörungstheorien in der Kritik steht. In einem offenen Brief hatte Young zuletzt angekündigt, dass er seine Musik nicht mehr auf Spotify haben wolle und forderte sein Management und seine Plattenfirma auf, den schwedischen Streaming-Dienst umgehend darüber zu informieren. „Ich tue dies, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet - und damit möglicherweise den Tod derjenigen verursacht, die den von ihnen verbreiteten Desinformationen glauben“, wurde Neil Young zitiert.

Spotify hatte nach Berichten 100 Millionen Dollar gezahlt, um den Podcast von Joe Rogan featuren zu können. Es ist der meistgehörte Podcast der Plattform weltweit.