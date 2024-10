Mitzi Gaynor, deren Gesang und Tanz in den 1950er-Jahren Hollywoodmusicals zum Strahlen gebracht hat, ist im Alter von 93 Jahren "friedlich eines natürlichen Todes" gestorben. Das teilte ihr Management mit. Bekannt war Gaynor u.a. für ihre Rolle als Krankenschwester Nellie Forbush in "South Pacific".

Gaynor hatte prominente Rollen in "There's No Business Like Show Business" ("Rhythmus im Blut") 1954 mit Ethel Merman und Marilyn Monroe und in den Filmen "Les Girls" ("Die Girls") 1957 mit Gene Kelly und "The Joker Is Wild" ("Schicksalsmelodien") mit Frank Sinatra. Im Jahr zuvor spielte sie mit Bing Crosby in "Anything Goes" ("Broadway-Zauber") und sang Cole Porters Titelsong.