Spielte in "Star Wars" und "Harry Potter": Schauspieler Paul Grant gestorben

Der US-Schauspieler Paul Grant, der unter anderem in "Star Wars: R├╝ckkehr der Jediritter" einen Ewok spielte und ebenso in "Willow", "Legend", an der Seite von David Bowie und in "Harry Potter" zu sehen war, ist tot. Er starb 56-j├Ąhrig, nachdem er zuvor in London kollabiert war, hie├č es in US-Medienberichten. Der kleinw├╝chsige Grant nannte sich laut den Berichten selbst "der K├Ânig der Zwerge".