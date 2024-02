„Spider-Man“–Spin-off "Madame Web": Netzwerk der Superfrauen

Von Susanne Lintl

Eigentlich ist Madame Web ja eine ältere, blinde Frau, die, um ihr Überleben zu sichern, an einer spinnennetzartigen Maschine hängt. Eigentlich, in den Marvel-Comics. Aber diese alte, kränkliche Cassandra Webb wäre nicht blockbustertauglich. Also verjüngte man sie kurzerhand und gab ihr ein schönes, junges Gesicht, nämlich das von Dakota Johnson. Mit ihr tritt eine neue Superheldin in das Marvelsche Superhelden-Universum. Und das ist, so viel sei gesagt, nicht die unsympathischste Heldin.