Erster Trailer mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana

Diana soll damals den Beschluss gefasst haben, sich von Charles zu trennen. Das Paar hatte 1981 in einer Märchenhochzeit geheiratet, sie wurden Eltern von William und Harry. Nach einem langen Rosenkrieg wurde die Scheidung am 28. August 1996, also vor 25 Jahren, amtlich. Im August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

"Spencer", nach einem Drehbuch von Steven Knight ("Verschwörung"), soll im November in die Kinos kommen. Der Film entstand an Drehorten in Großbritannien und Deutschland. Unter anderem wurde im Schloss Marquardt in Potsdam gedreht.